Kabinet stelt versoepelingen uit, Catshuisoverleg afgelast

Deze site meldde eerder al dat uitstel dreigde en nu is de knoop doorgehakt, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. ,,We zien dat de cijfers over de piek heen raken, maar de daling is nog niet voldoende zichtbaar om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten", stelt een woordvoerder. ,,De druk op de IC’s en bezetting van de ziekenhuizen is nog te hoog. Om deze redenen verschuift de Catshuissessie van morgen naar volgend weekend, en de persconferentie schuift dus ook door.”

OMT: weinig ruimte

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zei vrijdag al dat het nog maar de vraag is of er zondag wel een Catshuisoverleg zou zijn. De grafieken van het OMT zouden het kabinet tot een pas op de plaats kunnen nopen. De Jonge: ,,Als we zien dat die ruimte er op dit moment nog niet is, dat we beter even kunnen wachten, dan heeft een Catshuisoverleg niet zoveel zin.”