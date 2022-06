Kabinet steunt kandidatuur Oekraïne voor de EU

De Europese Commissie pleit er al langer voor dat Oekraïne versneld lid wordt van de Europese Unie. Volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen moeten we het land perspectief bieden nu het wordt aangevallen door Rusland. Eerder deze week spraken Duitsland, Frankrijk en Italië zich tijdens een bezoek aan Kiev ook al openlijk uit voor de kandidatuur.



Nederland doet dat nu ook. Volgende week komen de leiders van de EU-lidstaten bijeen om over het voorstel te stemmen. Volgens premier Mark Rutte is het een extra signaal aan Oekraïne ‘naast de wapenleveranties’ dat we hen steunen.

Voorwaarden

Tegelijkertijd zegt Rutte dat er niet gemarchandeerd mag worden aan de voorwaarden die aan Oekraïne gesteld moeten worden over het uiteindelijke lidmaatschap. Dat heeft hij naar eigen zeggen deze week ook persoonlijk aan de Oekraïense president Zelensky gezegd. ,,Het wordt geen haastwerk.’’

Behalve Oekraïne wil de Europese Commissie ook dat Moldavië kandidaat-lid wordt. Volgens minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) moeten ‘alle landen die lid willen worden, een aantal hordes nemen’. ,,Daar moet je de lat hoog laten liggen, want dat is in het belang van alle inwoners van de unie en van het land dat bij de unie wil horen. Voor iedereen moet hetzelfde gelden.’’

Zo moet Oekraïne nog grote verbeteringen aanbrengen in de manier waarop de rechtsstaat er functioneert. Volgens Hoekstra zullen de onderhandelingen over toetreding met Oekraïne nog jaren ‘zo niet decennia’ duren.

Hoelang die gesprekken kunnen duren, bewijst Turkije. Dat land is al sinds 1999 kandidaat-lid voor de Europese Unie. Andere kandidaat-leden zijn Noord-Macedonië, Montenegro, Albanië en Servië. Onderhandelingen over toetreden duren lang omdat landen aan een aantal strenge criteria moeten voldoen. In het verleden is afgesproken strenger op die criteria te letten, omdat in het verleden nieuwe lidstaten werden toegelaten die daar eigenlijk nog niet klaar voor waren, zoals Bulgarije en Roemenië.

Inlegvelletje

Uiteindelijk moeten alle lidstaten van de EU ermee instemmen om Oekraïne kandidaat-lidstaat te maken. Later moeten ook alle landen ermee instemmen dat het land eventueel echt toetreedt tot de EU.

De kandidatuur van Oekraïne ligt gevoelig. Zeker ook voor premier Mark Rutte. Nadat in 2016 in een referendum een handelsverdrag tussen Oekraïne en de EU door de Nederlandse bevolking werd afgewezen, kreeg Rutte dat verdrag er alsnog door. Dat gebeurde nadat hij een zogeheten ‘inlegvelletje’ aan het verdrag toevoegde. Daarin stond onder meer dat het verdrag ‘geen opstap was voor een later EU-lidmaatschap’ van Oekraïne.

Tot nu toe was het kabinet ook tegen de kandidatuur, maar inmiddels spreekt Rutte van ‘een verstandig besluit'. ,,Het zal nog lastig worden voor we tot lidmaatschap kunnen overgaan. Nederland zei eerst: moeten we Oekraïne wel kandidaat-lid maken als er nog zo veel huiswerk moet worden gedaan? Maar dit is een goed compromis.’’

Rutte stelt dat dit besluit Nederland niet meer bij de oorlog zal betrekken die nu woedt tussen Rusland en Oekraïne. ,,De rode lijn is dat we niet in een rechtstreeks conflict komen met Rusland.’’ Hij noemt het echter cruciaal dat Oekraïne wordt gesteund. ,,Als we Poetin zonder tegenstand laten doen wat hij nu doet, moet je je afvragen wie het volgende slachtoffer wordt.’’

Als het aan de Europese Commissie ligt wordt Oekraïne kandidaat-lid van de Europese Unie. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, vertelt Frans Boogaard, vanuit Brussel: