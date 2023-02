Kabinet trekt 10 miljoen euro uit voor noodhulp aan slachtoffers aardbevingen Syrië

Het kabinet trekt 10 miljoen euro uit voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbevingen in het noordwesten van Syrië. Het geld wordt grotendeels in fondsen van de Verenigde Naties gestoken.

Dat heeft minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bekendgemaakt. Van het bedrag gaat 7 miljoen euro naar VN-fondsen, die moeten zorgen voor tenten, dekens, voedsel en water. De rest, 3 miljoen euro, wordt via Nederlandse hulporganisaties die actief zijn in het land uitgegeven.

De oorlog maakt de hulp aan de Syrische bevolking ingewikkeld, stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederland en de EU onderhouden geen diplomatieke banden met het Syrische regime. De hulporganisaties die wél in het gebied actief zijn, zijn ook zwaar getroffen door de aardbevingen.

,,Turkije krijgt nu van alle kanten hulp, maar het is heel belangrijk dat we Syrië niet vergeten”, zegt Schreinemacher. De burgeroorlog in het land duurt al 12 jaar, zorgde voor grootscheepse verwoesting en honderdduizenden mensen het leven gekost. ,,Het is verschrikkelijk dat Syriërs nu opnieuw hard zijn getroffen door de verwoestende aardbevingen. Voor hen is dit een ramp op een ramp.”

Daarbij komt dat de hulp in Syrië minder goed op gang komt dan de hulp aan Turkije. ,,We weten dat het heel lastig is om toegang te krijgen tot die gebieden die echt in nood zijn, houden goed contact met organisaties die toegang wel hebben.” Nederlandse bijdrage gaat naar het Syria Humanitarian Fund en het Syria Cross Border Humanitarian Fund van de VN. Die ondersteunen lokale organisaties die in de getroffen gebieden actief zijn.

Het kabinet ziet ‘geen aanleiding’ om er in EU-verband voor te pleiten de sancties tegen Syrië op te heffen. Volgens Schreinemacher zijn de strafmaatregelen die de EU aan het regime heeft opgelegd geen belemmering voor hulp. ,,Noodhulp is uitgesloten van de sancties, ook machines om puin te ruimen kunnen er gewoon naartoe.” De logistiek is wel lastig, erkent de minister. ,,Ik heb er vertrouwen in dat de hulp op de goede plek gaat belanden, maar ik zeg wel: het is een land in oorlog, dus het is heel lastig om het daar te krijgen.”

Graafmachines

Juist in Syrië zou vooral behoefte zijn aan graafmachines en ander materieel. Dat zit nu niet bij het aangekondigde pakket van 10 miljoen, maar wordt door Schreinemacher ook niet uitgesloten. ,,Als humanitaire organisaties zeggen: we hebben graafmachines komen, gaan we daar zeker naar kijken.”

Volledig scherm In Syrië wordt nu voornamelijk hulp verleend door de Witte Helmen, een burger-defensieorganisatie die al in het gebied was. © AFP

Syrië zou gisteren ook een verzoek om hulp hebben ingediend bij de EU, vandaag werd dat bevestigd door hoofd crisismanagement van de EU Janez Lenarcic. Schreinemacher zegt nog geen verzoek te hebben gehad om een hulpteam te sturen naar het door oorlog verscheurde land. ,,Zo'n hulpteam moet aangevraagd worden door het land zelf. Het regime van Assad vraagt er niet naar, dus kunnen we het ook niet sturen. Als er wél een verzoek komt, gaan we dat natuurlijk bekijken.”

De Nederlandse bijdrage komt bovenop de inzet van het Nederlandse zoek- en reddingsteam, dat in het zuidoosten van Turkije aan het werk is. De kosten hiervoor worden grotendeels betaald uit het noodhulpbudget van Schreienemacher. Zij benadrukt dat het kabinet blijft kijken wat zij kan doen om de slachtoffers in zowel Turkije als Syrië te helpen. ,,Het gaat nu om noodhulp, en we hebben het nog niet eens over de wederopbouw. Dit is een project van de lange adem.”

