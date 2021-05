Kabinet: versoepelingen vanaf volgende week en ‘optimisme’ voor een zomervakantie in buitenland

Demissionair premier Mark Rutte sprak van ‘goed nieuws’, maar wel onder voorbehoud dat het aantal besmettingen onder controle blijft. Anders drukt het de ‘pauzeknop’ in en worden de versoepelingen van volgende week alsnog uitgesteld. Rutte: ,,Het blijft nog wel even een balanceer-act. Maar zoals het er nu voor staat, ziet het er goed uit.”

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) geven een toelichting op de coronamaatregelen in Nederland. © ANP Dus rekent het kabinet vanaf 19 mei dat weer meer vertier mogelijk is. Een greep uit de versoepelingen: naar het terras van ‘s ochtends vroeg tot acht uur ‘s avonds, weer binnen en (in groepsvorm) buiten sporten en weer bezoek aan pretparken, dierentuinen en speeltuinen. Ook alle contactberoepen mogen weer aan de slag, inclusief de sekswerkers.

Tweede fase

Het kabinet waagt daarmee de sprong naar de tweede fase van het versoepelingsplan. Waagt, want het blijft een risico, erkende Rutte. ,,Mensen maken zich steeds meer zorgen over het virus. De helft van de mensen zegt te aarzelen bij verdere versoepelingen. En die zorgen blijken terecht. Alleen al in Amsterdam zijn er 17 grote clusters gevonden die zijn terug te leiden naar Koningsdag. Aan de ene kant is er dus ruimte om meer te doen, maar aan de andere kant zijn er ook zorgen over de ziekenhuiscijfers. Dat is precies ook het dilemma van het kabinet.”

Op één punt maakt het kabinet nog wel een pas op de plaats. Middelbare scholen wilden ook graag eind mei weer voor álle leerlingen open én zonder 1,5 meter-regels, maar de deskundigen van het OMT waarschuwen dat dit veel meer besmettingen kan opleveren. ,,Hoe graag we dit ook zouden willen toestaan", aldus Rutte. Het kabinet beslist daarom daarover later, op 25 mei.

Reizen

Ook op het gebied van reizen, verandert er vanaf zaterdag al iets. Dan vervalt het generieke ‘ga-niet-op reis-gebod’ dat nu nog van kracht is.

Volledig scherm Attractieparken als de Efteling mogen volgende week weer open. © ANP Nederland gaat dan weer met kleurcodes werken en streeft het naar maatwerk: groene en gele landen - naar verwachting Portugal, Griekenland en Finland - gaan open zonder restricties, naar oranje en ‘donker oranje landen’ worden vakanties ten zeerste afgeraden. De kleurcodes zijn gebaseerd op de lokale infectiedruk, testcapaciteit en de eventuele zorgwekkende nieuwe virusmutanten.

,,De vrijheid zit in de lucht”, zei minister Hugo de Jonge (Zorg). Hij noemt het ‘waarschijnlijk’ dat vakanties in populaire landen als Frankrijk, Spanje en Italië deze zomer weer mogelijk zijn. ,,Ik ben voorzichtig optimistisch. Het aantal gevaccineerden neemt rap toe, ook daar. Garanties zijn niet te geven, maar we hebben daar goede hoop op.”

Landen kunnen daarnaast nog altijd eigen reisrestricties opleggen aan Nederlanders, waarschuwt het kabinet. Nederland zelf is volgens het Europese RIVM nu nog altijd 'donkeroranje' vanwege het hoge aantal besmettingen, ook het gros van de andere lidstaten blijft nog wel even 'oranje', al kan het toenemende aantal vaccinaties daar de komende weken verandering in brengen.

Kleurcodes

Maar dit beeld kan snel wisselen, dus zekerheden zijn er voor vroegboekers amper: wie nu al een reis boekt naar pakweg Italië loopt het risico dat het land ondertussen van kleur verspringt (bijvoorbeeld van geel naar donker-oranje, waarna een quarantaineplicht geldt bij terugkeer) en reizen dus opeens afgeraden wordt.

EU-lidstaten mikken wel op een uniforme ‘reispas’ waarmee je binnen de EU kunt aantonen of je gevaccineerd, negatief getest of hersteld bent van het coronavirus, maar het is onduidelijk of de lidstaten dit ‘digital green certificatie’ allemaal op tijd kunnen invoeren en of ze inderdaad dezelfde regels zullen hanteren.

In theorie kan Nederland bijvoorbeeld een ‘antistoffenbewijs’ accepteren bij entree van het land, terwijl Oostenrijk zegt: alleen gevaccineerden komen binnen. ,,Maar we streven natuurlijk naar een lijn”, zeggen betrokken ambtenaren. Dat moet de komende maand uitgewerkt worden. Vanaf 15 mei is de website wijsopreis.nl actief, daar staan de reisadviezen te lezen.

De aankondigingen op rij: -Het generieke ‘ga-niet-op reis-gebod’ vervalt zaterdag. Landen krijgen een kleurcode -groen, geel, oranje- om duidelijk te maken óf reizen mogelijk zijn. - Terrassen open van 6 uur ‘s ochtends vroeg tot 20.00 uur ‘s avonds, ook de terrassen van sportkantines. - Buitensporten in teamverband weer mogelijk, geen publiek welkom - Binnensportlocaties (zalen, sportscholen, zwembaden) weer open, maar alleen met reserveringen - Openluchtmusea, theaters in buitenlucht, beeldentuinen en openluchtmonumenten weer open - Accommodaties voor kunst- en cultuurbeoefening (binnen en buiten) heropenen - Attractieparken, natuurparken, speeltuinen en dierentuinen weer open - Alle contactberoepen weer aan het werk