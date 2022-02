Kabinet versoepelt met zegen van OMT: ook korter in isolatie na besmetting

Nederland richt noodsteun­punt voor landgeno­ten in Oekraïne in

De Nederlandse ambassadeur in Kiev, Jennes de Mol, heeft de Nederlandse gemeenschap vandaag op het hart gedrukt goed te bekijken of een verblijf in Oekraïne nog wel noodzakelijk is. Daarnaast opent Nederland zo snel mogelijk een noodsteunpunt in het westen van Oekraïne om landgenoten bij te staan als de crisissituatie met Rusland uit de hand loopt.

11 februari