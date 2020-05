Kabinet versoepelt reeks coronamaatregelen, Nederland in ‘nieuwe fase’

De ‘eerste uitbraakfase’ van het corona-virus ligt achter ons, zei premier Mark Rutte vanavond. ,,We komen nu in de fase waarin we de overgang moeten maken naar de anderhalf-meter-samenleving.” Lees in het kader welke maatregelen er worden versoepeld, en vanaf wanneer. De tekst gaat verder onder het kader.

Welke stappen worden er genomen? - Het plan is nu om vanaf 11 mei nagenoeg alle contactberoepen weer aan de slag te laten gaan. Voor kappers, voetverzorgers, masseurs geldt wel dat ze op afspraak moeten werken. Tussen de klanten moet 1,5 meter afstand worden gehouden. Ook groepen van 10 personen worden toegestaan, maar wel met 1,5 meter afstand tot elkaar. Ook rijscholen mogen weer aan het werk. Het CBR hervat ook weer examens. - Voor buitensport geldt dat ze ook weer aan de slag kunnen met dat voorbehoud, ook personen boven de 18 jaar. Het gaat dan dus vooral om niet-contactsporten, zoals tennis en golf. - Het credo ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ verandert 11 mei ook naar: ‘blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt’. Het advies blijft om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. - Er worden daarnaast proeven gelanceerd als het gaat om verpleeghuizen. In 25 vestigingen wordt gekeken of en hoe er weer bezoek kan worden ontvangen. - Vanaf 1 juni mogen terrassen weer open, net als strandtenten. Ook restaurants mogen weer gasten ontvangen, maar alleen op reservering. Het maximum aantal gasten is dan 30. Ook bioscopen, concertzalen, musea en theaters gaan weer open, zij moeten ook het maximum aantal van 30 bezoekers in acht nemen. Voor gezinnen geldt wel dat ze geen 1,5 meter afstand hoeven te houden onderling als ze naar de bios of uit eten gaan. Er wordt gekeken of dit voor poppodia ook kan gaan gelden. - De middelbare scholen beginnen een dag later, op 2 juni, ook weer. - Het openbaar vervoer moet dan (op 2 juni) ook weer volgens de normale dienstregeling gaan rijden. - Vanaf 1 juli gaan ook vakantieparken en campings weer open. Ook de theaters, musea, bioscopen en restaurants mogen vanaf dan weer 100 personen toelaten. - In september volgen dan sauna’s, seksclubs en de laatste sportclubs. Dan kan er ook in de zaal gesport mogen worden. -Zoveel mogelijk thuiswerken blijft het advies, zeker ‘tot en met september'. Alle plannen zijn wel onder het voorbehoud dat er geen opleving van het virus komt.

Dat heeft premier Mark Rutte zojuist gezegd tijdens een persconferentie.

,,Twee weken geleden konden we een versoepeling aankondigen van een paar maatregelen. Ik zei toen dat we aan prille begin van de weg terug stonden. Nu we iets verder zijn in deze overgangsfase kunnen we volgende stappen zetten. We willen stappen doen die iedereen weer ruimte geeft. Dat doen we zo snel als het kan, maar ook zo snel als verantwoord is. ”

Minister Hugo de Jonge (Zorg) zei dat het aantal testen voor mensen met klachten snel wordt opgevoerd. Het kabinet wil vanaf 1 juni iedereen met klachten kunnen testen. Hij waarschuwde dat de kans dat het virus oplaait niet weg is. ,,Daar willen en zullen we op voorbereid zijn. Ook in de zorg blijft voldoende capaciteit één van de ankerpunten.”

De Jonge zei dat we ‘in een ongekende tijd leven’. ,,Je hoort en ziet mensen denken: mij kan toch eigenlijk niet zoveel gebeuren. Die gedachte is misschien begrijpelijk, maar dit is geen tijd van ‘ieder voor zich'. Je hebt de verantwoordelijkheid voor jezelf én elkaar.”

Het kabinet versoepelt eerder dan gepland de maatregelen tegen het coronavirus. Aanvankelijk wilde premier Rutte meer verruiming bekendmaken rond 12 mei, maar de bezetting in de ziekenhuizen daalt sneller dan verwacht.

Bovendien wil het kabinet perspectief geven aan burgers en bedrijven die gebukt gaan onder de maatregelen. Daarom werd de afgelopen dagen gewerkt aan een draaiboekje om Nederland stilaan weer te ‘heropenen’.

Toch zei Rutte: ,,Per week moet er voldoende ruimte zin en blijven om deze stappen te zetten. Het is dus onder dat voorbehoud. Bij het opheffen van maatregelen hanteren we twee belangrijke criteria: de druk op de zorg en de drukte op straat.”

De Jonge: ,,We moeten het vuurtje kunnen uittrappen als het weer oplaait.” Hij wil daarom ook het aantal intensive care-plekken flexibel ophogen tot 1700 plekken.

Rutte zei ook dat het bewijs dat mondkapjes helpen ‘dun’ is. Toch stelt hij dat het gebruik van een mondkapje in het ov verplicht wordt vanaf 1 juni, als de dienstregeling hervat wordt. ,,Dat mag zelfgemaakt zijn.” Het moet nadrukkelijk geen ‘medisch kapje’ zijn, want die ‘zijn nodig in de zorg. Volgens Rutte is het kapje in het ov noodzakelijk omdat het niet mogelijk zal blijken overal 1,5 meter afstand te houden.

Rutte hamerde erop dat het openbaar vervoer geen avond- of ochtendspits zou moeten hebben, omdat mensen dan moeilijker afstand kunnen houden. ,,Het ov blijft voor noodzakelijke reizen. We zullen de vervoersstromen moeten spreiden.”

Ministers Hugo de Jonge (Zorg) en minister Ferd Grapperhaus (Justitie) werkten hieraan met Rutte. Daarna werd het vrijdag in de ministerraad besproken en zondag vervolmaakt tijdens het informele overleg tussen ministers en het RIVM op het Catshuis, de ambtswoning van Rutte.