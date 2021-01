Kabinet weer bijeen op Catshuis om toeslagenaffaire

Reacties op kersttoe­spraak van de koning: ‘Wil­lem-Alexan­der slaat de spijker op de kop’

28 december Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 28 december in de krant verschenen over onder meer de kersttoespraak van de koning en de onrust in Veen.