Kabinet wil avondklok tot en met 2 maart verlengen, ‘meer maatregelen nu niet nodig’

Bronnen bevestigen dat de avondklok in principe tot en met 2 maart zal gelden, net zolang als de rest van de zware lockdown. Als de coronacijfers hard blijven dalen kan het straatverbod echter wel eerder worden geschrapt, zegt een ingewijde. ,,Op 23 februari is nog een apart weegmoment.”

Waarschijnlijk debatteert de Tweede Kamer morgen eerst nog over het plan, het kabinet wil toestemming van een meerderheid in het parlement. Die lijkt er overigens wel te zijn.