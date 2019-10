Kabinet wil bouw- en baggercrisis bezweren met soepelere norm

Er mogen vanaf eind dit jaar hoogstwaarschijnlijk meer kunstmatige chemische stoffen (PFAS) in aarde of slib zitten dan nu is toegestaan. Door de huidige, strenge regels zitten veel bagger- en bodemprojecten momenteel op slot. Daar wil het kabinet een einde aan maken via een soepelere maar nog altijd ‘veilige’ norm.

Quote PFAS komen voor in vele producten zoals verf, blusschuim, pannen en kleding Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) laat het RIVM versneld ‘op basis van recente metingen’ bekijken met hoeveel de huidige strenge PFAS-norm kan worden verruimd, maakt ze vandaag bekend. De bewindsvrouw vraagt het instituut te komen met een nieuwe, tijdelijke landelijke waarde voor schone oftewel niet verontreinigde grond. Die moet uiterlijk 1 december van kracht worden.



Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) is een groep van ruim 6000 chemische stoffen - waaronder het bekende GenX - die al decennia worden toegepast in industriële processen. Ze komen voor in vele producten zoals verf, blusschuim, pannen en kleding.

Onverwoestbaar

Probleem is echter dat deze stoffen onverwoestbaar en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Van sommige varianten is ook al aangetoond dat ze giftig zijn. Door het wijdverbreide gebruik de afgelopen tientallen jaren worden PFAS inmiddels in bodem, grondwater en oppervlaktewater aangetroffen.

Dus kwam het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgelopen juli met een voorlopige PFAS-norm. Die houdt in dat afgevoerde grond of baggerslib alleen nog bij landbouw en in de natuur op de bodem mag worden gestort als de concentratie PFAS niet hoger is dan 0,1 microgram per kilo – tenzij de bodem al viezer was. Een waarde die de staatssecretaris destijds zelf in een Kamerbrief ‘uit voorzorg terughoudend’ noemde.

Dramatisch

De gevolgen zijn dramatisch: 70 procent van alle baggerwerkzaamheden in Nederland zou volgens brancheverenigingen momenteel stil liggen. Verplaatsing van grond loopt ernstige vertraging op, mede doordat de testcapaciteit op PFAS beperkt is.

Er gloort volgens het kabinet een oplossing. Uit metingen blijkt dat er nog ruimte over is voor bedrijven om ‘maximaal en zo snel mogelijk’ grond naar landbouw en natuur te verplaatsen, zonder dat de gezondheid of het milieu in gevaar komt.

Van Veldhoven: ,,We kunnen PFAS niet uit de grond toveren, maar we kunnen ook heel veel wèl. We moeten zo snel mogelijk van de 0,1 grens af, binnen de veilige ruimte die er is.”