Kabinet wil dat waakhond sneller onderzoek doet naar Ongehoord Nederland: ‘Er is heel veel onrust’

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media, D66) wil dat het Commissariaat voor de Media ‘prioriteit geeft’ aan het onderzoek naar omroep Ongehoord Nederland. ,,Ik denk dat het beter is om daar sneller en daadkrachtiger in te handelen.”

Afgelopen maand ontstond er onrust nadat er in het programma Ongehoord Nieuws van omroep Ongehoord Nederland zonder enige context filmpjes werden vertoond van willekeurige zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. Er werd gesproken over ‘negers die blanken in elkaar slaan’. Bij de Ombudsman van de NPO regende het klachten over racisme.

Het Commissariaat voor de Media wilde de uitzending meenemen in het al in juli aangekondigde ‘bredere onderzoek’ naar Ongehoord Nederland. Dat onderzoek zou, zo werd gesteld, ‘in het tweede kwartaal van 2023' af zijn.

Onrust

Gezien het maatschappelijk debat en de onrust in medialand vindt Uslu dat rijkelijk laat. ,,Er is heel veel onrust.” Maar Uslu kan het Commissariaat voor de Media niet dwingen om haast te maken met het onderzoek. ,,Het Commissariaat is onafhankelijk. Dat is ook goed en moeten we koesteren.”

En dus ging er gisteren een brief van de staatssecretaris naar het Commissariaat met ‘een bescheiden vraag’, stelt Uslu. ,,Ik heb gevraagd om in overweging te nemen prioriteit te geven aan het onderzoek naar Ongehoord Nederland. Dit is ook nog nooit gebeurd op deze manier.”

Terwijl de ene na de andere omroep in Hilversum zich uitsprak over Ongehoord Nederland, bleef de staatssecretaris stil. ,,Ik volg de Mediawet. Die zegt: na twee sancties van de NPO of twee sancties van het Commissariaat voor de Media of als de omroepen zeggen ‘wij kunnen niet meer samenwerken’, dan komt het op mijn bureau.”

Ulsu noemt het ‘een moeilijk onderwerp’. ,,We hebben hier nog nooit mee te maken gehad. Ik moet als bewindspersoon ook niet gaan roepen ‘dit is niet goed en dat is niet goed'. Dat moeten we ook niet willen. Als overheid kun je niet redactioneel inhoudelijk ingrijpen in de media. Die afstand hebben we bewust zo georganiseerd.”