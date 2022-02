Kabinet wil flink versoepelen: cultuur en horeca langer open, thuiswerkadvies mogelijk weg

Dat bevestigen Haagse ingewijden na een extra ministerraad vanochtend over de versoepelingen.

Gisteren werd al duidelijk dat de verbeterde coronasituatie een flinke stap terug uit de lockdown toestaat. De details rond de versoepelingen worden nog doorgesproken, dinsdag valt het besluit, meldt een bron. ,,Dit alles ligt op tafel. Maar details kunnen echt nog wijzigen.” Zo zou de sluitingstijd voor de horeca en cultuur op middernacht kunnen uitkomen, ‘maar ook vroeger of later'. ,,Dat is echt onderwerp van gesprek.”



Het nachtleven zou weer openkunnen met 1G, iedereen testen dus. Ook de anderhalve meterplicht staat ter discussie op plekken waar de coronapas (3G) gebruikt wordt. Dat zou betekenen dat theaters, bioscopen, cafés en restaurants weer op volledige capaciteit open kunnen. ,,Vanochtend was er een overleg over de juridische haken en ogen, als je snel meer wil versoepelen heb je te maken met wetgevingstrajecten. Dat moet je voorbereiden.”