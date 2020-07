Kabinet wil geen landelijke mondkapjesplicht

Het kabinet had het OMT gevraagd nog eens te kijken naar nut en noodzaak van een landelijke mondkapjesplicht, bijvoorbeeld in winkels of op andere plekken waar in de praktijk mensen geen anderhalve meter afstand houden. Het OMT ziet daar echter geen meerwaarde van in, staat in een nog niet gepubliceerd advies, zo bevestigen bronnen rond het kabinet.



Wel gaat het kabinet morgen met de burgemeesters van de verschillende veiligheidsregio's om tafel zitten om nog eens te wijzen op de mogelijkheid om lokaal een mondkapjesplicht in te voeren. Vorige week gaven de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam, waar het aantal besmettingen het hardst stijgt, aan behoefte te hebben aan zo'n plicht. Volgens het kabinet kunnen burgemeesters dat zelf al invoeren, mits het proportioneel is. Te denken valt aan plekken waar het druk is door het hoge aantal toeristen.