Kabinet wil verplicht register voor 'rotte appels' in de zorg

GroenLinks: Kabinet moet einde maken aan 'vervoersar­moe­de'

27 september Niet naar je sollicitatiegesprek kunnen omdat de bus te duur is of niet naar de dokter kunnen omdat er geen openbaar vervoer in de buurt is. Dat heet 'vervoersarmoede'. Oppositiepartij GroenLinks wil dat het kabinet dit probleem aanpakt.