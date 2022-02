Kabinet wil volle cafés en theaters toestaan, horeca open tot één uur ‘s nachts

video Coalitie­par­tij­en CDA en CU: extra gasopbreng­sten naar Groningen

Als Nederland extra Gronings gas gaat winnen om te leveren aan Duitsland, dan moeten de opbrengsten daarvan direct naar Groningen, vinden coalitiepartijen CDA en ChristenUnie. Zij zullen dat punt vandaag maken tijdens een debat over de gaswinning in de Tweede Kamer. Met het extra geld wil het CDA de schadeafhandeling en versterking van woningen in Groningen versnellen.

9 februari