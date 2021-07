‘Kabinet zet definitief streep door festivalseizoen’

Watersnood Limburg: kabinet trekt de portemon­nee, maar niet voor ‘volledige’ schade

16 juli Het kabinet trekt de beurs om de schade te vergoeden van de verwoestende wateroverlast in Limburg. Maar wat er precies vergoed gaat worden, hoe en aan wie is nog de vraag. Wel is duidelijk dat het gaat om een ‘tegemoetkoming’ van de materiële schade, ‘niet om een volledige vergoeding'.