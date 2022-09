Kabinet zet Groningenveld komend gasjaar op 'waakvlam’: minimale winning

Geëmotio­neer­de oud-gedeputeer­de Groningen: ‘Willekeur bij verster­king gaf spanning’

De willekeur in de versterking van huizen die zijn beschadigd door de gaswinning in Groningen, leverde ‘pijnlijke spanningen in dorpen en wijken’ op, zei oud-gedeputeerde Eelco Eikenaar in een emotioneel verhoor over het Groningse gasdossier. Dat sommige mensen werden geholpen, en anderen in soortgelijke situaties niet, zorgt ervoor dat ‘gemeenschappen uit elkaar vallen, en er geen enkele samenhang meer is’.

15:44