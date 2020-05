Kabinet zet met het oog op versoepelingen ‘remsysteem’ in als virus weer oplaait

Nu het afschalen van meer coronamaatregelen in zicht komt per 1 juni, ontwikkelt het kabinet een systeem om ook weer te kunnen opschalen als het virus oplaait. Dinsdagavond maakt het kabinet naar verwachting bekend dat de aangekondigde versoepelingen van het coronaregime doorgaan.

Volgens Haagse bronnen lichten minister Hugo de Jonge (Zorg) en premier Mark Rutte de plannen voor een remsysteem dinsdag toe, tijdens hun persconferentie.

Er wordt gedacht aan het ontwikkelen van een soort ‘dashboard’ vol data over of en hoe het virus zich verspreidt, net als een ‘remsysteem’ als het aantal besmettingen toch oploopt. Minister De Jonge boog zich de afgelopen anderhalve week naar verluidt met een ‘handvol whizzkids’ en deskundigen van het RIVM over het uitwerken van een methode.

Cijfers

Straks moeten alle relevante cijfers over de ontwikkeling van het virus in samenhang in de gaten worden gehouden. Het gaat dan onder meer om het aantal opnames in ziekenhuizen en de intensive cares, de gegevens van bron- en contactonderzoek door de GGD’en na besmettingen en de ontwikkeling van de R0, het cijfer dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Ook moeten gegevens over besmette personen, bijvoorbeeld per leeftijdscategorie of regio nader geanalyseerd worden.

Als er een opleving van het virus te zien is, moet het kabinet dan kunnen ingrijpen. Idealiter zelfs per regio, maar het kan zijn dat bijvoorbeeld adviezen aan een bepaalde leeftijdscategorie worden gedaan. Of dat er per sector, van horeca tot het openbaar vervoer, richtlijnen worden aangescherpt als dat nodig is.

Verkeerslicht

In Wales werkt de regering met een ‘verkeerslichtsysteem’. Van rood via oranje naar groen worden daar maatregelen afgeschaald en advies gegeven over wat wel en niet raadzaam is.

Het kabinet acht dat systeem echter te ‘beperkt’. Het heeft bovendien al een tijdspad geschetst tot en met 1 september. En er kunnen bovendien regionale verschillen zijn, of juist een nieuwe uitbraak binnen een bepaalde sector, of per leeftijdscategorie. De aanpak moet dus fijnmaziger worden en eerder een remsysteem of een ‘bijstuurmechanisme’ in kunnen zetten, stellen bronnen.

1 juni

Het systeem is nodig omdat vanaf 1 juni terrassen en strandtenten weer open zouden mogen, net als (onder voorwaarden) bioscopen, restaurants, café’s, culturele instellingen, musea en het voortgezet onderwijs. Het openbaar vervoer is van plan de normale dienstregeling te hervatten. Dinsdagavond maakt het kabinet naar verwachting bekend dat die voornemens doorgaan. Toch nemen daarmee ook de zorgen toe dat er weer meer besmettingen komen.

,,De vraag is dus hoe je in deze controlefase de vinger aan de pols houdt. Bij welke cijfers moet je op de rem trappen en hoe’’, zegt een ingewijde.

Laagste aantallen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde zondag tien nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona, en slechts vijftien nieuwe ziekenhuisopnames. Dat zijn de laagste aantallen in twee maanden tijd. Volgens viroloog Marion Koopmans passen de positieve cijfers in de trend. ,,Maar mensen moeten niet denken dat het over is. De piek is achter de rug, maar er liggen nog veel mensen op de ic. Het virus is zeker niet weg en kan ook nog opvlammen.’’

Maandag komt het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, bijeen. Een dag later vergadert het kabinet over hun advies en volgt ’s avonds een persconferentie.