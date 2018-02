Kabinet zet zwaargewichten in bij Klimaatakkoord

De komende maanden gaan het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden met elkaar om tafel om een aantal afspraken op hoofdlijnen te maken over de CO2-reductie. ,,Alle partijen hebben elkaar nodig om deze grote opgave tot een succes te maken", aldus minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat na de ministerraad. In de tweede helft van dit jaar moeten die plannen concreet worden gemaakt, zodat ze volgend jaar in kunnen gaan.



Om tot concrete doelen te komen worden er vijf zogenoemde sectortafels opgezet voor industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw. Elke sector krijgt een reductiedoelstelling in megatonnen CO2, zoals afgesproken in het regeerakkoord. In het akkoord moet naast de plannen ook duidelijk worden opgenomen welke partij waarvoor verantwoordelijk is.