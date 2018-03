Kabinet zit in maag met ‘nee’ tegen inlichtingenwet

,,De nee-stemmers hebben een signaal afgegeven”, reageerde minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gisteren, kort nadat de meeste stemmen waren geteld. ,,Dat betekent dat het kabinet met die tegenstem aan de slag moet bij het wegen wat deze uitslag nu precies betekent.”

De uitkomst van het referendum is verrassend. Peilingen voorspelden een overwinning voor het voor-kamp, maar uiteindelijk stemde 48,7 procent van de kiezers tegen, terwijl 47,3 procent voor stemde. 4 procent van de kiezers maakte geen keuze en stemde blanco.

Vooral in de grote steden is het verzet tegen de inlichtingenwet groot. In die plaatsen wonen meer jongeren en studenten, van wie uit onderzoek blijkt dat zij zich vaker zorgen maken over hun privacy.

Noorden

Ook in het noorden van het land werd massaal tegen gestemd. Zo keurde in Groningen ruim 70 procent van de kiezers de wet af. In die stad kon woensdag niet voor de gemeenteraad worden gestemd, waardoor mensen alleen voor het referendum hoefden op te dagen. Waarschijnlijk waren tegenstanders daa​r​toe ​eerder ​geneigd dan voorstanders.

De uitslag is een klap voor het kabinet. ,,We hebben ons ingespannen om zoveel mogelijk mensen voor te laten stemmen”, reageerde een teleurgestelde minister Ollongren. Zij laat weten dat het kabinet pas volgende week de uitslag gaat ‘wegen’, wanneer de officiële uitslag bekend is.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven nam gisterochtend al wel een voorschot op die weging. Hij twitterde dat er géén meerderheid tegen de wet zou zijn, omdat 4 procent van de kiezers blanco stemde. Daarvoor werd hij meteen op de vingers getikt door de Kiesraad, die stelt dat sprake is van een meerderheid als het percentage kiezers dat een geldige tegenstem heeft uitgebracht hoger is dan het percentage dat voor stemde.

CDA-leider Sybrand Buma wil niet herhalen dat het kabinet een afwijzing van de inlichtingenwet naast zich neer moet leggen, zoals hij eind vorig jaar nog wel zei. ,,Het is nu aan het kabinet om te beslissen wat zij gaan doen”, aldus de coalitiepartner, die duidelijk op zijn woorden moet letten.

,,Negeren is geen optie”, vindt Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg van GroenLinks. ,,De meeste kiezers vinden dat de oude wet gemoderniseerd moet worden, maar zij kunnen niet leven met deze nieuwe wet. Zij vragen niet geks: ze willen meer waarborgen."