Kabinet zoekt houvast in ‘tussenfase’: Wel versoepeling, maar geen gejubel meer

Heb je een van deze studies gedaan, dan staan bedrijven om je te springen

14:57 Wat moet je studeren om in de smaak te vallen bij werkgevers? Bedrijven staan nog steeds in de rij voor kandidaten met een businessdiploma op zak, blijkt uit de nieuwe lijst met de populairste studies onder werkgevers. Maar ook werknemers die doorgeleerd hebben in bijvoorbeeld datawetenschappen kunnen rekenen op grote belangstelling.