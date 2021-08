Kabinet zoekt naar alternatieven voor evacuatie

Het kabinet onderzoekt of het voor de evacuatie van achtergebleven Nederlanders kan samenwerken met particuliere beveiligingsbedrijven in Afghanistan. Diverse particuliere bureaus die claimen met ex-commando’s te werken, zouden hun hulp hebben aangeboden.

Volgens minister Ank Bijleveld (Defensie) wordt gekeken of die aanbiedingen serieus zijn. ,,Dat moeten we onderzoeken’’, zegt ze desgevraagd. ,,Het is maar zeer de vraag hoe betrouwbaar die bedrijfjes zijn.’’



Ondertussen blijft het kabinet op allerlei manieren proberen de achtergebleven Nederlanders en nog zeker dertig lokale tolken die voor Defensie hebben gewerkt weg te halen. ,,We hebben nu gesprekken met de omringende landen over het toelaten van evacués die over land Afghanistan kunnen verlaten. Dat gaat niet zomaar’’, zegt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken).

Lees ook Amerikaanse veteranen redden 500 Afghanen uit Kaboel in geheime operatie

Gerard Celosse (40) is oud-commando en heeft een particulier beveiligingsbedrijf: Gho-st. ,,Uit Afghanistan wegkomen is ingewikkeld, maar het kan wel.’' Lees hier het hele artikel.

Ook zoekt het ministerie naar een plek vanwaaruit Nederlandse diplomaten in de regio kunnen blijven doorwerken met het helpen van de achtergebleven Nederlanders. ,,De noodevacuatie is gestopt, maar de hulp niet. Nu hebben we niemand meer ter plekke, maar we doen er alles aan om de mensen hiernaartoe te krijgen. Dat doen we vanuit Den Haag en vanuit de regio.’’

Defensie heeft nog een vliegtuig met een ‘tiental special forces’ in een buurland achtergehouden voor het geval er de komende dagen nog snel iemand moet worden geholpen, zegt Bijleveld. Dat dat echt gaat lukken, is ‘niet realistisch’, tekent ze aan. ,,We hopen dat het vliegverkeer met Kaboel snel weer opstart, zodat mensen met een gewoon ticket kunnen wegkomen. Dat zal echter niet voor 31 augustus zijn. Hoe meer Amerikaanse militairen er weggaan, hoe moeilijker het vliegveld is te beschermen. De situatie is nu echt heel precair. Maar daarmee is de evacuatieoperatie niet beëindigd. We zoeken naar andere manieren om mensen daar weg te krijgen.’’ Daarvoor wordt contact met de taliban niet uitgesloten.

Meer evacués

Zowel Kaag als Bijleveld benadrukt dat er veel meer mensen moesten worden geëvacueerd dan gedacht. Kaag: ,,Tot onze schrik waren er veel meer mensen naar Afghanistan gereisd, tegen alle reisadviezen in.’’ Voor de evacuatie versneld moest worden afgebroken, heeft Nederland zo’n 2500 mensen uitgevlogen. Ook zijn er evacués met vluchten van andere landen meegegaan. Hoeveel mensen er precies zijn achtergebleven, kan het kabinet nog niet zeggen.