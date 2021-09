Kamer aan vooravond Afghanistandebat verdeeld over wie er nog naar Nederland mag

Daarnaast wordt gesteggeld over hoeveel Afghanen nog naar Nederland mogen komen. Op basis van een aangenomen Kamermotie hebben Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt of gevaar lopen door hun werk als mensenrechtenactivist recht op asiel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde vorige week 21.500 mails te hebben gekregen van mensen of groepen mensen die om hulp vragen.

Volgens de VVD is het ‘onhaalbaar en onwenselijk’ dat ‘tienduizenden’ Afghanen naar Nederland komen. ,,Dat is een totaal onhaalbare ambitie”, vindt Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. ,,Nederland kan dit niet aan, daar moeten we realistisch over zijn.” Volgens hem is opvang in de regio het beste, ‘ook voor de mensen zelf’. ,,We moeten ons nu richten op de grote groep Nederlandse gezinnen en de kleine groep Afghaanse tolken. Hoe komen die mensen daar nog weg?”

Buurland

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder wil echter dat alle mensen die achterblijven en die recht hebben op evacuatie worden geholpen. Ook mensen die op eigen kracht een buurland hebben bereikt, moeten het recht houden op evacuatie naar Nederland, vindt hij. ,,Daar moet het kabinet duidelijk over zijn.”

Ook PvdA-Kamerlid Kati Piri wil weten of het kabinet de eerder aangenomen motie uitvoert. ,,Heel veel mensen wachten op hulp van deze regering.” Zij wil het debat ook gebruiken om ‘te evalueren’ of de demissionaire bewindslieden steken hebben laten vallen. ,,Minister Bijleveld van Defensie heeft twee van mijn moties over Afghaanse tolken niet helemaal uitgevoerd. Minister Kaag van Buitenlandse Zaken moet vragen beantwoorden over de aanloop naar deze evacuatieoperatie. Nu is het moment om verantwoording af te leggen.”

De Kamer is boos dat het kabinet het parlement slecht of laat informeert. Zo hadden bijna vijfhonderd vragen van de Kamer voor maandag 12.00 uur beantwoord moeten zijn, maar dinsdagavond zaten ze daar nog op te wachten. PvdA’er Piri is de traagheid van het kabinet ‘spuugzat’. ,,Dat worden misschien wel 150 pagina’s. Dat moeten we allemaal bestudeerd hebben vóór het debat woensdagochtend begint.”

Achterstand

Volgens GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet is er sprake van ‘een patroon’. ,,Het kabinet komt al langer te laat met informatie. Dan sta je als Kamer al op 1-0 achterstand.”

Uit een eerder feitenrelaas van het kabinet bleek dat de militaire inlichtingendienst al begin dit jaar stelde dat een opmars van de taliban ‘onvermijdelijk’ was. ,,Wat heeft het kabinet sindsdien gedaan”, wil CU’er Ceder weten. ,,Is er sprake van grove nalatigheid?” SP’er Jasper van Dijk vindt dat het kabinet ‘zwaar heeft gefaald’. ,,Ze moeten wel met een heel sterk verhaal komen om mijn motie van afkeuring te voorkomen.”

