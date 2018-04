Kamer bang voor nieuwe asielstroom na uitspraak Griekse rechter

De uitspraak van de Griekse rechter zou alleen van toepassing zijn op nieuwe aanvragen. Asielzoekers die al in een van de kampen zitten, zouden niet naar het vasteland mogen. De Griekse regering zegt de uitspraak nog te bestuderen. ,,Dit kan grote gevolgen hebben voor de asielstroom", aldus CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg, die mede namens VVD een debat aanvroeg met staatssecretaris Mark Harbers. Ze kreeg een bijval van een ruime meerderheid van de Kamer. Een van de manieren waarop Europa de grote stroom van vluchtelingen heeft ingedamd, is door vluchtelingen op te vangen op de Griekse eilanden. Met meer dan 15.000 mensen zitten in de vijf kampen echter twee keer zoveel asielzoekers als waarop die berekend zijn.

Smokkelaars

De Griekse politie luidde deze week de noodklok over mensensmokkelaars die migranten vanuit Turkije via de grensrivier Evros Griekenland binnen helpen. In heel maart telden de Griekse autoriteiten 1.658 migranten die de rivier overstaken, meer dan zes keer zoveel als in die maand vorig jaar.