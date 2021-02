Kamer beducht voor zakkenvullende ‘bijlescowboys’

Scholen kunnen de bijspijkerlessen buiten lestijd laten geven door eigen docenten, maar ze kunnen er ook voor kiezen om ‘derde partijen’ in te huren. Vooral de linkse partijen zien daar niks in. SP-Kamerlid Frank Futselaar is bang dat de particuliere bureaus ‘een nieuw verdienmodel zien’. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld zag de eerste berichten van commerciële bureaus al opduiken in haar mailbox. ,,Ongetwijfeld hebben ze goede bedoelingen.” Toch zien de partijen liever dat verantwoordelijk minister Arie Slob ‘waarborgen’ inbouwt om te voorkomen dat het onderwijsgeld ‘weglekt’ naar commerciële bijlesbedrijven.

Slob is dat niet van plan. Hij erkent dat commerciële partijen ‘op de loer liggen’. ,,Dat risico moeten we ook uitspreken, zonder alle commerciële clubs af te schrijven als dubieuze clubs.” Volgens de ChristenUnie-bewindsman moeten scholen zelf beslissen hoe zij de achterstanden willen wegwerken. ,,Dat kan met hun eigen docenten, maar ze mogen ook hulp van derden inroepen.” Wel wil hij voorkomen dat ‘de sluizen’ richting de bijlesbedrijven open gaan. Daarom vraagt hij de sociale partners om zo snel mogelijk duidelijk te maken wat leraren extra kunnen verdienen als zij in hun vrije tijd of vakantie bijlessen gaan geven.

Schoolsluitingen

Het kabinet maakte vorige week bekend de komende 2,5 jaar 8,5 miljard euro in het onderwijs te steken om de opgelopen achterstanden door de schoolsluitingen en het digitale onderwijs in te lopen. Slob noemde dat plan toen ‘ongekend in aard en omvang’. De Kamer is blij met de geldinjectie, maar er leven wel zorgen: op welke manier worden de onderwijsachterstanden weggewerkt en hoe wordt gecontroleerd of alle plannen werken?

Slob belooft in april met een lijst te komen met methodes die effectief zijn om leerlingen op basisscholen en middelbare scholen bij te spijkeren. Volgens hem is die inventarisatie geen sinecure, omdat ‘de opvattingen over wat effectief is’ ook binnen het onderwijs ‘uiteenlopen’. Op verzoek van PVV-Kamerlid Harm Beertema wordt de Kamer niet elk jaar, maar elk halfjaar op de hoogte gehouden van de voortgang van het ‘nationaal programma onderwijsachterstanden’.

Collegegeld

Op het mbo en in het hoger onderwijs worden studenten gecompenseerd met een halvering van het les- of collegegeld voor komend studiejaar. Dit gebaar geldt op universiteiten alleen voor masterstudenten, jongeren die na een bachelordiploma stoppen met studeren vissen achter het net. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven wilde die spelregel na vragen van Kamerleden niet aanpassen. Volgens haar gaat het ook om een kleine groep, omdat de meeste universitair studenten na hun bachelor ook voor een master kiezen. ,,We doen zoveel mogelijk voor zoveel mogelijk studenten.”

Dat standpunt kwam haar op kritiek te staan. ,,Dat is alsof u zegt: de grootste klappen vallen in de horeca, dus we doen niks voor de retail”, stelde SP’er Futselaar. VVD-Kamerlid Dennis Wiersma vroeg de D66-minister of studenten niet – met terugwerkende kracht – zouden kunnen kiezen om al dit studiejaar de helft van het collegegeld te betalen.

,,U wilt dat wij een keuzemenu bieden?”, vroeg Van Engelshoven. ,,Dat kunnen we niet.” Volgens haar is dergelijk maatwerk ‘in de uitvoering’ door overheidsdienst DUO niet te doen. ,,Het is niet zo dat je een bak geld in een uitvoeringsorganisatie gooit en dat het dan goedkomt.” Van Engelshoven ‘had gehoopt’ dat de Kamer inmiddels ‘gevoelig is voor dat argument’, zei ze met een verwijzing naar het vandaag gepresenteerde rapport van de Kamercommissie die onderzoek deed naar problemen bij uitvoeringsorganisaties. ,,Het houdt een keer op.”

