Kamer botst met minister over corona-impuls voor defensie-industrie

Dat gesprek wordt gevoerd door staatssecretaris Barbara Visser van Defensie, stelde Bijleveld in een debat over het nieuwe langetermijnfonds waarmee Defensie nieuw materieel kan aankopen en onderhouden.

Impuls

Regeringspartijen VVD en CDA denken dat het aanjagen van de defensie-industrie in eigen land kan helpen met het oog op de economische crisis die na de coronacrisis zal volgen. ,,Defensie kan een deel van de oplossing zijn”, stelde VVD-Kamerlid André Bosman. ,,Projecten naar voren halen kan een impuls betekenen voor defensie, voor de economie en voor de werkgelegenheid.”

Bijleveld sputterde tegen. Volgens haar is dat niet zo eenvoudig te regelen. ,,Onze investeringsplanning is op een zorgvuldige manier tot stand gekomen, op basis van bijvoorbeeld de verwachte levensduur van wapensystemen.” Daarvan kan volgens de CDA-bewindsvrouw niet zomaar worden afgeweken. ,,En als we iets naar voren halen, is het de vraag of investeringen in Nederland gedaan kunnen worden.”

Nonchalant

CDA-Kamerlid Martijn van Helvert verweet zijn partijgenoot daarna ‘nonchalant te reageren’. ,,Als je ziet wat dit kabinet uit de kast trekt voor mkb’ers en zzp’ers is dat ook niet gemakkelijk, maar het gebeurt wel. Dan kan het toch niet zo zijn dat Defensie niet thuis geeft?” Hij wil bijvoorbeeld dat het kabinet vaker grote orders in eigen land laat aanbesteden in plaats van Europees. ,,Ik vind dat de minister wel iets enthousiaster kan reageren.”