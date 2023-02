Kamer botst over stikstofproblematiek, D66 vreest ‘bloedbad in november’

Kijk live meeDe Tweede Kamer debatteert met ministers Christianne van der Wal (Stikstof) en Piet Adema (Landbouw) over de stikstofcrisis. Onderwerp van gesprek zijn de afspraken die het Rijk met provincies en gemeenten moet maken over natuurherstel en de aanpak van ‘piekbelasters’. D66 is als eerste aan het woord, en botst al meteen hard met andere partijen in de Kamer.

Het kabinet wil dat die veebedrijven en fabrieken in de buurt van stikstofgevoelige natuurgebieden hun uitstoot snel verlagen. Er komt vanaf april een digitale tool beschikbaar waarmee boeren kunnen zien of zij tot de groep zogenoemde ‘piekbelasters’ behoren. Dit zijn de zo'n 3000 Nederlandse boeren die zorgen voor de grootste uitstoot in de buurt van beschermde natuurgebieden.

Als de boeren gebruik willen maken van de door stikstofminister Christianne van der Wal zo genoemde ‘woest aantrekkelijke regeling’, dan moet de uitstoot van die bedrijven met 85 procent tot zelfs 100 procent worden teruggebracht. De provincies, waarvoor Nederlanders op 15 maart naar de stembus gaan, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze plannen. Dit ligt gevoelig binnen de coalitie, want lokaal zijn vooral CDA en VVD het niet altijd met de landelijke koers eens.

Bloedbad in november

D66 vindt juist dat het kabinet nóg harder moet optreden. D66'er Tjeerd de Groot zegt in zijn bijdrage het kabinetsvoorstel om 3000 piekbelasters aan te bieden op vrijwillige basis te stoppen ‘te steunen’, maar ‘we blijven zo wel om de hete brij heen draaien’.

De Groot vindt dat het ‘verplichte instrumentarium’ - de regeling waarmee het kabinet uiteindelijk boeren met dwang kan verplichten minder stikstof uit te stoten - ruim van te voren naast de vrijwillige regeling bij boeren voorgelegd moet worden. ,,In november in plaats van januari.”

Voor D66 hoort het verplicht opkopen van boeren ook tot de opties want ‘innovatie is niet de heilige graal’. ,,Boeren moeten weten waartussen ze kunnen kiezen”, aldus De Groot. ,,Anders volgt er een bloedbad in november.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Volledig scherm Tjeerd de Grot (D66) en Landbouwminister Piet Adema tijdens een tweeminutendebat met de Landbouw- en Visserijraad in de Tweede Kamer. © ANP / ANP

Hij botst hiermee al meteen hard met andere partijen. Derk Boswijk van het CDA verwijt De Groot ‘zand in de machine te gooien’ door zijn harde, polariserende taalgebruik. Thom van Campen (VVD) snapt niet wat De Groot wil bereiken met zijn ‘stoere taalgebruik’. Roelof Bisschop van de SGP zegt dat stikstof niet het enige is waarop de natuur op beoordeeld moet worden, als een ‘patiënt met meerdere kwalen’. ,,Stikstof is het roken van de natuur”, reageert De Groot. ,,Iemand moet voor de natuur knokken.”

Toekomstperspectief

Het gebrek aan toekomstperspectief voor boeren kostte Piet Adema's voorganger Henk Staghouwer de kop. De Kamer deed dit af als ‘broddelwerk’. De nieuwe minister werkt aan een Landbouwakkoord dat in april klaar moet zijn. Het kabinetsdoel is om uiterlijk in 2030 overal de stikstofuitstoot met 50 procent omlaag te brengen. Adema zei hier eerder over dat er ‘heel veel op de boeren afkomt’. ,,Tegelijkertijd liggen er grote opgaves. We gaan er alles aan doen om de boeren in transitie te brengen.’’

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met de compensatieregeling die het kabinet nu voorstelt zou een gemiddelde Nederlandse melkveehouder die 40 hectare land heeft, daar zo’n 70.000 euro per hectare voor kunnen krijgen, becijferde Gerard Kemna van het Adviesbureau Agrovisie. Dat komt neer op 2,8 miljoen euro. Zijn honderd koeien kan hij verkopen voor 150.000 euro, de fosfaatrechten voor 600.000 euro en stikstofrechten voor 225.000 euro. Zijn machines en gebouwen leveren 1 miljoen euro op. ,,Alles bij elkaar kom je uit op een bedrag van ongeveer 4,8 miljoen euro’’, aldus de adviseur, die boeren bijstaat in uitkoopprocessen.

Industrie en mobiliteit

In de zomer werd al bekendgemaakt dat de agrarische sector 41 procent minder stikstof moet uitstoten in 2030. Onlangs presenteerde het kabinet ook de nieuwe doelen voor industrie en mobiliteit. De industrie moet 38 procent minder stikstof uitstoten in 2030. De uitstoot in de mobiliteitssector moet 25 procent lager.

Dit raakt onder andere Shell, Schiphol, Tata Steel, Chemelot en de Zeeuwse kunstmestfabriek Yara. Het is nog niet duidelijk of er voor de industrie en mobiliteit ook harde maatregelen volgen. Een aantal maatregelen is wel al eerder ingezet. Zo is er subsidie beschikbaar voor de verduurzaming van binnenvaartschepen en zijn er onderzoeken gaande naar het elektrisch laten taxiën van vliegtuigen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom de Provinciale Statenverkiezingen en lees waarvoor we precies stemmen met deze verkiezingen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: