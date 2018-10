Kamer eert 'verbinder en groot staatsman’ Wim Kok

Ook premier Rutte loofde de ex-premier en noemde hem een ‘volbloed democraat’. Dat Kok zichzelf ooit ‘slechts een passant’ noemde, bestreed hij. ,,We herdenken vandaag geen passant, maar een groot staatsman die zijn stempel op dit land heeft gedrukt.”



Volgens Rutte was Koks kracht dat hij bereid was naar alle partijen te luisteren. ,,Hij was de meester van het compromis en de verpersoonlijking van de kracht van het Nederlandse model van overleggen. Hij realiseerde zich altijd dat we elkaar nodig hebben in Nederland en in Europa.”



Rutte prees Koks kracht en zekerheid, die voortkwam uit ‘zijn grote morele kompas’. ,,De basis daarvoor is ongetwijfeld gelegd in zijn gezin en in de tijd van wederopbouw in Nederland.