Kamer en partijgenoot Hiddema geschokt na uitspraken Baudet: ‘Totaal krankjorum’

Ook in de Tweede Kamer zal Baudet maandag tijdens het Oekraïne-debat zwaar worden aangevallen op zijn statements, zo blijkt uit een rondgang langs een aantal sprekers. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans noemt de uitspraken van Baudet ‘verderfelijk’, ‘omdat hij kiest voor de kwaadaardige agressie van Poetin én omdat hij zegt dat we uit Navo moeten stappen’. ,,Met zulke uitspraken zet Baudet de veiligheid van Nederlanders op het spel’’, verklaart het Kamerlid stellig.



D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma noemt het ‘totaal krankjorum!’ van Baudet om uitgerekend nu zulke pro-Russische uitspraken te doen. ,,Op het moment dat er een heel grootschalig conflict is aan de grenzen van Europa veroorzaakt door geen kernmacht die meer dan 150.000 militairen op de been hebben.’’ Volgens het D66-Kamerlid roept dat de vraag op: ‘Voor wie zit Baudet eigenlijk in het Nederlandse parlement? Dit is Kremlin-propaganda in het parlement.’’ De uitlatingen van Baudet noemt hij ‘een klap in het gezicht van de Nederlanders’.