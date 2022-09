Kamer fel over slechte voorbereiding coronawinter: ‘Hoe gaan we nieuwe lockdown voorkomen?’

LIVESTREAMMet oplopende besmettingscijfers groeit in de Tweede Kamer het ongemak: is Nederland wel voorbereid op een eventuele nieuwe grote coronagolf? ‘We hadden het dak moeten repareren toen de zon scheen'.

Er zijn nog geen massa's CO2-meters, de wetgeving is nog niet klaar, de nieuwe landelijke GGD-koepel is nog niet begonnen en het maatschappelijk debat over voorrang op een ziekenhuisbed is niet gevoerd.

Bij de start van een nieuwe coronanajaarsgolf kraken fracties in navolging van adviesraden harde noten over de gebrekkige voorbereiding op weer een winter met corona. Oppositie- èn coalitiepartijen zijn kritisch. ,,We hadden het dak moeten repareren toen de zon scheen", zei CDA-Kamerlid Joba van den Berg. ,,Dat is niet gebeurd.”

VVD-Kamerlid Harry Bevers is eveneens bezorgd: ,,Staan we inderdaad klaar? We vroegen al ruim voor de zomer om een langetermijnaanpak met uitwerking van scenario’s.” PVV-Kamerlid Fleur Agema wil weten of het kabinet wel alles doet om in ‘een vijfde lockdown te voorkomen’. PvdA-leider Attje Kuiken: ,,Zelfs na twee jaar corona zijn we niet voorbereid. Laten we hopen dat het mild afloopt, maar ik zie geen kabinet dat klaar is.”

Met de dominante omikronvariant hoopt de regering zonder zware restricties de derde winter met het coronavirus door te komen. OMT-voorzitter Jaap van Dissel denkt dat het kan, als de huidige, milde omikronvariant rondgaat en de vaccinatiecampagne goed loopt. ,,Je verwacht ook een toename na de zomer. Maar gelukkig zijn het voor veel mensen milde klachten, we zien dat het aantal ic-opnames sinds de omikronvariant eigenlijk heel gering is. Het is een veel geruststellender beeld dan bij oudere varianten.”

Maar Kamerleden vinden dat het kabinet treuzelt met voorbereiding, vooral op de heftige scenario's. De sectorplannen zijn nog niet door het parlement behandeld, het ontbreekt nog aan diverse wettelijke instrumenten, cruciale discussies over voorrang van coronapatiënten in de zorg zijn nog niet gevoerd.

Vanmiddag reageert minister Kuipers op de kritiek.

