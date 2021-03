Kamer gaat verkenners uithoren, Arib eist verslag van pre-formatie: ‘Onderste steen moet boven’

In een brief aan Ollongren en Jorritsma vraagt Arib om ‘een zo volledig mogelijk verslag van werkzaamheden’ voorafgaand aan het Tweede Kamerdebat waarin de voormalige verkenners komende week moeten opdraven. ,,U hebt met alle gekozen lijsttrekkers gesprekken gevoerd, dat maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de kabinetsformatie. De genoemde aantekeningen - wat de status ook moge zijn - hebben politiek en maatschappelijke vragen opgeroepen, ook omdat een gekozen volksvertegenwoordiger daar met naam en toenaam in voorkomt.” Tweede Kamervoorzitter Arib wil de stukken dus graag voor het debat, dat kan op zijn vroegst woensdag plaatsvinden.

Vanochtend werd de druk opgevoerd op ex-verkenners Ollongren en Jorritsma om tekst en uitleg te geven over de ontstane chaos. Inmiddels willen ook VVD en D66 een debat, na de eerdere roep van PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, FvD, PvdD en CU. Daarmee is er een riante meerderheid. Het debat kan pas plaatsvinden na installatie van de nieuwe Tweede Kamer komende woensdag. Tot die tijd ligt de herstart van de verkenning ook praktisch stil, stelt een ingewijde: ,,Veel partijen willen eerst duidelijkheid over het zootje van gisteren voordat ze weer op de koffie gaan.”

Ollongren bood onbedoeld een inkijkje in de vertrouwelijke pre-formatie toen ze na een positieve coronatest de Stadhouderskamer verliet met een notitie waarop te lezen stond ‘Omtzigt, functie elders’ en ‘linkse partijen houden elkaar niet echt vast’ en ‘onderhandelingsstijl Hoekstra’. Het zou gaan om een ‘interne notitie’, op het Binnenhof wijst iedereen naar elkaar over de herkomst van deze explosieve kwalificaties, tot aan formatie-ambtenaren aan toe.

Vooral bij het CDA slaan de onthullingen in als een bom: tussen de partijtop en Kamerlid Pieter Omtzigt lijkt het al langer te rommelen, dus Wopke Hoekstra haastte zich gisteravond te benadrukken dat hij absoluut niet de architect is van de inhoud: ,,Het is bizar dat allerlei onderwerpen die niet met mij en andere fractievoorzitters besproken zijn in die notitie staan. Behalve dat de opmerkingen inhoudelijk kant noch wal raken is het absurd dat men daarover wilde praten. Dat past op geen enkele manier bij de rol van verkenner.”

Premier Rutte zei - mede namens D66-leider Sigrid Kaag - gisteravond ook dat hij noch Kaag met de verkenners over Omtzigt gesproken heeft. Ook stelde de premier dat daarover geen uitleg zal volgen, omdat de verkenners vertrokken zijn. Maar die woorden vallen slecht bij andere partijen, die alsnog een debat willen. Zij leggen de bal nu weer bij Ollongren en Jorritsma: waarom schreven ze deze teksten? Hoe kwamen ze daarop? Het CDA wil ‘de onderste steen boven'.

PvdA-leider Lilianne Ploumen meldde op Twitter: ,,Veel onbeantwoorde vragen en open eindjes in formatieproces door wat we vandaag gezien hebben. Ik wil volgende week eerst een debat, voordat we verder gaan.” PVV-leider Geert Wilders meldde: ,,Ollongren moet zich verantwoorden voor de schandalige notities over collega Omtzigt. Ze mag dan zijn afgetreden als verkenner; ze is nog steeds minister. De vraag is of ze ook in die functie nog handhaafbaar is.” SP-leider Lilian Marijnissen wil ook een debat: ,,Verkenners vertrokken en nieuwe verkenners aan de slag. Maar de vragen blijven, zoals waarom wordt er in de formatie gesproken over de positie van individuele Kamerleden? Daarover eerst debat. Vertrouwen moet eerst hersteld worden.”

Het debat zou daarbij moeten helpen. Maar de herstart van de verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) loopt mogelijk wel vertraging op, waardoor de gewenste ‘supersnelle crisisformatie’ voorlopig vooral gekenmerkt wordt door een opvallend trage start.

