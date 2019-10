Kamer kapittelt Kuzu om standpunt Turkse inval Noord-Syrië

De Turkse inval in Noord-Syrië is geen aanval op Koerden, maar op terroristische groepen en daarom niet illegaal. Met dat standpunt wekte Denk-voorman Tunahan Kuzu de woede van een groot deel van de Tweede Kamer. ,,Ik word hier gewoon etnisch geprofileerd”, oordeelde Kuzu.

Terwijl in Rotterdam een protest tussen Koerdische en Turkse demonstranten uit de hand liep, debatteerde de Tweede Kamer over de militaire operatie van Turkije in het noorden van Syrië. Kuzu stelde dat er in Turkije al jaren ‘legitieme veiligheidszorgen’ zijn over aanslagen die in dat gebied worden gepleegd door de Koerdische terreurorganisatie PKK. ,,Die is gelieerd aan de YPG”, stelde Kuzu, verwijzend naar één van de groepen die in Syrië streed tegen de islamitische terreurorganisatie IS.

Dapper

SP-leider Lilian Marijnissen ontstak vervolgens in woede. ,,IS was terreur. Deze mensen waren zo dapper om de strijd tegen de barbarij van IS aan te gaan. Hoe durft u zulke grote woorden in de mond te nemen? Hoe durft u hen terroristen te noemen? Hoe durft u zo over hen te spreken?” Toen Kuzu herhaalde dat de PKK een terroristische organisatie is en ‘terreur terreur is’, reageerde Marijnissen met: ,,Erdogan kan trots op u zijn.”

Kuzu was zijn betoog juist begonnen door te zeggen dat van Nederlanders met Turkse wortels altijd wordt gevraagd of verwacht zij bepaalde acties van Turkije afwijzen of veroordelen; ook aan hem. Maar in het Kamerdebat weigerde Denk, als enige partij in de Kamer, de Turkse inval te veroordelen.

Dat zorgde voor verbazing van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. ,,Het is toch een illegale invasie?” Kuzu stelde dat de invasie ‘misschien illegaal is in de ogen van de ChristenUnie’, maar dat hij ‘geen VN-resolutie te hebben gezien’ die dat stelt. Kuzu benadrukte geweld tegen burgers af te wijzen. ,,Stop met het maken van burgerslachtoffers en stoppen met mensenrechtenschendingen – over en weer.”

GroenLinks-leider Jesse Klaver vond Kuzu’s houding de wereld op z’n kop: ,,De heer Kuzu wekt de indruk dat het vreemd is dat de Kamer zo kritisch is over Turkije.”

Partijkartel