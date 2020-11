Kamer klaagt: beleid kabinet te grillig en willekeurig

SP-leider Lilian Marijnissen is niettemin kritisch: ,,Het kabinet gebruikt de routekaart nu als een menukaart.” Zo vindt GroenLinks-leider Jesse Klaver het vreemd dat de Primark wél open is, maar een bibliotheek of buurthuis waar ‘kwetsbare kinderen huiswerk kunnen maken’ niet. ,,Die wonen in die wijk. Wanneer bent u voor het laatst naar Barneveld gereden om naar de bibliotheek te gaan.”



En Jetten: ,,In een theater moet je reserveren, word je naar je plek gebracht en heb je verder geen contacten. In de gemiddelde kledingzaak is dat een stuk moeilijker.”



Rutte zegde wel toe dat hij wil kijken ‘hoe je meer voorspelbaarheid’ zou kunnen ‘inbouwen’ in de routekaart.



Toch klinkt de klacht van wispelturigheid ook als het gaat om de dreigende regionale avondklok, de sluiting van winkels en middelbare scholen in gebieden waar het aantal besmettingen hoog is. Rutte zei eerder juist dat hij weer pas aan regionale maatregelen wilde denken, als de pandemie enigszins onder controle zou zijn.