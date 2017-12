Kamer laaiend over 'geklooi en bende' rond ict-systemen Belastingdienst

Annabel Nanninga: Ik houd niet van Sylvana's slachtofferrol

13:14 We blikken dagelijks terug op het afgelopen jaar in 17 momenten en 17 personen. Vandaag aflevering vijf: Annabel Nanninga. Spijt van een woord als dobberneger? Geen haar op haar hoofd. In gesprek met de columniste die het roer omgooide. Ze wordt lijsttrekker voor Forum voor Democratie in Amsterdam.