Kamer: laat bijstandsontvanger boodschappen en giften ontvangen zonder gekort te worden

Vanaf mei coronaprik bij diabetes en astma, nog ziekere mensen al volgende week aan de beurt

23 februari Eén miljoen mensen met een medische aandoening zoals diabetes of astma krijgen vanaf begin mei een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Dat staat in de brief die minister De Jonge (Volksgezondheid) vanavond naar de Tweede Kamer zal sturen, melden ingewijden.