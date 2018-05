Kamer niet gerust op buitenlandse moskee-miljoenen

Volgens minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) had informatie eerder gedeeld moeten worden met gemeenten. Hij zegt wel dat dit niet heeft geleid tot onveilige situaties. De ministeries waren terughoudend omdat de informatie uit diplomatiek verkeer voortkwam. Door het te delen zou de informatiestroom kunnen opdrogen. Het kabinet zegt toe dat er meer onderzoek naar de geldstromen gedaan gaat worden.



Toch is de Tweede Kamer boos dat er nu alsnog informatie is opgedoken van de financiering. Sjoerd Sjoerdsma (D66). ,,Ik voel me om de tuin geleid. Ik heb zó vaak gevraagd om informatie gevraagd, net als gemeenten. Het blijkt nu dat het er wel was.''



Machiel de Graaf (PVV) wil hoe dan ook een stop op de financiering. ,,Willen we écht iets doen aan problematische moskeeën, dan zullen we ze allemaal moeten sluiten.''



Regeringspartijen CDA en ChristenUnie willen dat het kabinet naar via de Bibob-wet financiering gaat blokkeren. Deze wet wordt gebruikt om criminele gelden te stuiten, bijvoorbeeld in de horeca. Volgens Gert-Jan Segers (CU) kan de wet gemeenten wellicht helpen om moslimorganisaties vergunningen en subsidies te weigeren, of in te trekken.