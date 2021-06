Kamer oneens met stoppen Amber Alert: 'Geen enkele reden om het in prullenbak te gooien’

Amber Alert moet onder dezelfde naam in de lucht blijven. De Tweede Kamer vreest dat de opsporing van vermiste en ontvoerde kinderen moeilijker wordt als de meldingen worden verspreid via Burgernet.

Een ruime meerderheid van het parlement steunt daarom een motie van Kamerlid Joost Eerdmans (JA’21) om het contract te verlengen.

Begin april besloot de politie vanaf 22 juli te stoppen met Amber Alert. Meldingen van vermiste en ontvoerde kinderen in levensbedreigende situaties worden daarna verspreid via Burgernet, een lokaal waarschuwingssysteem van gemeenten, burgers en politie.

Dat besluit stuit de Tweede Kamer tegen de borst. ,,Amber Alert is al jaren een succes’’, zegt JA’21-Kamerlid Joost Eerdmans. ,,Het heeft een enorm bereik, grote resultaten en werkt internationaal. Er is geen enkele reden om het zo abrupt in de prullenbak te gooien. Het moet nog maar bewezen worden dat het bij Burgernet ook een succes wordt. Dat systeem is toch meer voor de huis-, tuin- en keukenvermissingen.’’

Risico’s

Eerdmans dient vandaag een motie in. Hij wijst erop dat ‘stoppen met een succesvol initiatief dat goed werkt risico’s met zich meebrengt’. Hij roept het kabinet op het contract tussen de politie en Netpresenter, het bedrijf achter Amber Alert, voor bepaalde tijd te verlengen.

Het bedrijf moet dan samen met de politie voor 1 oktober een constructie bedenken waarin ‘de voordelen van Amber Alert zo veel als mogelijk behouden blijven’, waaronder de naam. De motie van Eerdmans krijgt in ieder geval steun van VVD, D66, PvdA, SP en Denk.

Veel goedkoper

Minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) zei onlangs geen reden te zien het besluit terug te draaien. Hij wil dat de politie zelf de controle heeft over alle waarschuwingssystemen. Daarnaast is Burgernet volgens hem veel goedkoper dan Amber Alert. ,,De verandering heeft verder geen invloed op de kwaliteit van de opsporing van vermiste kinderen‘’, zei de politie begin april.

Netpresenter is blij met de steun van de Kamer. ,,We staan open voor een constructief en positief gesprek met de politie”, zegt directeur en oprichter Frank Hoen.

De grote naamsbekendheid is cruciaal voor hulp bij de circa twintig meldingen per jaar over kinderen die in ‘acuut of groot levensgevaar’ zijn, zegt Hoen. Zeker 95 procent van de Nederlanders kent Amber Alert.

,,Het is belangrijk dat het een label heeft en dat duidelijk is dat het niet zomaar gaat om een van de 16.000 kindvermissingen”, aldus Hoen. ,,Duizenden organisaties doen mee en ook de internationale alertering is cruciaal. We hopen dat we slim kunnen samenwerken met Burgernet en elkaar kunnen aanvullen en versterken.’’