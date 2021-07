Kamer ontevreden over lessen toeslagenaffaire

Soms lijkt het of er helemaal niets veranderd is. Nog altijd wachten duizenden slachtoffers van de toeslagenaffaire op hun geld. Nog altijd zijn er nieuwe onthullingen over falende systemen en een discriminerende overheid. En nog altijd stuurt het kabinet stukken pas vlak voor een debat naar de Kamer.

CDA-Kamerlid Inge van Dijk kan er ‘pissig’ van worden. Zij heeft het toeslagendossier overgenomen van Pieter Omtzigt, maar de boodschap is niet veranderd. ,,Het kabinet moet meer recht doen aan de positie van de Kamer”, werpt ze demissionair minister-president Mark Rutte voor de voeten.



Andere fracties richten hun pijlen eveneens op de premier. ,,Wat zijn de excuses waard geweest?” wil PvdA-Kamerlid Henk Nijboer weten. Volgens hem zitten nog altijd veel mensen in de ellende. De hersteloperatie hapert: nog lang niet iedereen heeft de beloofde 30.000 euro gekregen en juist de mensen die veel méér schade hebben geleden moeten langer wachten. ,,Er is nog geen zicht op een oplossing. Wat heeft de minister-president nou gedaan?”

Rutte in het defensief

Die aanval lijkt raak. Rutte schiet in het defensief. ,,Het is niet zo dat er niks is gebeurd”, zegt hij. Er wordt volgens hem ‘ongelooflijk hard gewerkt’ en hoewel dit probleem uiteraard ‘chefsache’ is, moet zijn rol wel op waarde worden geschat: het is niet zo dat hij zijn bureau naar Financiën heeft verhuisd. Rutte: ,,Ik zou niet kunnen bedenken wat je nu nog zou kunnen doen om het gras sneller te laten groeien. Behalve alles wéér omgooien, maar dan gaat het toch weer langer duren.”

Het is een boodschap waar de Kamer genoeg van heeft. Het kabinet dat in januari opstapte vanwege het keiharde toeslagenrapport zit nog altijd - weliswaar demissionair - in het zadel. Er is hoorbare twijfel of deze regeringsploeg ervoor kan zorgen dat de problemen worden opgelost.

Volledig scherm SP-Kamerlid Renske Leijten (links) haalt uit naar Rutte. Demissionair Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën hoort toe. © ANP

De vis gaat rotten aan de kop

SP-Kamerlid Renske Leijten is het felst: haar fractie heeft regeringsdeelname aan een nieuw kabinet onder Rutte dan ook afgewezen. ,,De vis gaat rotten aan de kop”, zegt ze. Leijten vindt het onbestaanbaar dat topambtenaren die door de ondervragingscommissie onder ede zijn gehoord ‘nog hoog en droog’ zitten. Rutte is volgens haar onderdeel van een ‘elite die neerkijkt op mensen die niet succesvol zijn’.

Dat laat Rutte zich niet zeggen: ,,Nonsens!” Hij ‘houdt van dit land’, ziet ieder mens als uniek persoon en verzet zich tegen de manier waarop Leijten leden van het kabinet ‘besmeurt’.

Het is een felle uitwisseling van woorden, die volgens andere fracties te veel afleidt van de hamvraag: hoe wordt deze affaire opgelost? SGP-Kamerlid Chris Stoffer dringt aan op een ‘meer realistische planning’, waar geen teleurstelling zit ingebakken. En VVD’er Folkert Idsinga wil een fundamentele aanpak, zonder voortdurend de confrontatie te zoeken. ,,We moeten ook door met elkaar”, zegt hij.

Want de Kamer weet ook: de kans dat het volgende kabinet opnieuw onder leiding staat van Rutte is levensgroot.

