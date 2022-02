Kamer: Ook buiten Groningen meer gasschade vergoeden

Na 2022 gaat de gaskraan in de provincie Groningen dicht, maar zal er meer gebruik worden gemaakt van de gasopslag in het Groningse Grijpskerk en het Drentse Langelo. Daar wordt gas in de grond gepompt om achter de hand te houden voor tijden van tekorten. Bijvoorbeeld als het buitenland ons minder gas levert. In de regio leidt dat tot veel onrust.

De Tweede Kamer steunt een motie van regeringspartijen CDA en ChristenUnie om ook in die gebieden de zogeheten ‘omgekeerde bewijslast’ toe te passen. Dat betekent dat inwoners met scheuren in hun huis niet meer zelf hoeven aan te tonen dat schade is ontstaan door de boringen.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet dan net als in het Groningse wingebied de schade vergoeden of zelf kunnen aantonen dat die niet is ontstaan door haar activiteiten in het gebied. Als de gaskraan dichtgaat, moeten we de problemen niet exporteren naar andere gebieden, vindt Gert-Jan Segers (ChristenUnie).

Kraan eerst verder open

Overigens dreigt de gaskraan eerst nog extra open te worden gedraaid, voor die definitief dichtgaat. Reden is dat een stikstoffabriek die buitenlands aardgas geschikt maakt voor Nederlandse apparaten niet in april, maar pas in augustus klaar is. Het kabinet neemt voor 1 april een besluit. De Kamer wil dat gezocht wordt naar alternatieven.

Shell (voor de helft aandeelhouder van de NAM) wil de aansprakelijkheid voor de aardbevingen in Groningen in één keer afkopen en zo een einde maken aan alle juridische procedures. Oppositiepartijen willen daar vandaag in een Kamerdebat een veto over uitspreken. Maar andere partijen twijfelen nog. Zo kan afkoop ook zorgen voor versnelling van de al jaren voortslepende schadeafhandeling.

