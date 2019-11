Kamer: opereer patiënt alleen nog in meest geschikte ziekenhuis

Bijna een kwart van de ziekenhuizen voert zo weinig kankeroperaties uit, dat de patiënt volgens de vastgelegde norm elders beter af is. Het risico bij ingrepen door niet al te ervaren chirurgen: nodeloze bloedingen, restweefsel en zelfs overlijden.

Voor Kamerleden is de operatienorm wél een leidraad, maar niet per se leidend. SP-Kamerlid Maarten Hijink: ,,Het aantal operaties is belangrijk, maar niet allesbepalend. Een ziekenhuis dat de categorie moeilijkste patiënten behandelt, kan te maken krijgen met meer complicaties. De SP wil dat ziekenhuizen onderling veel beter samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren. De beste werkwijzen moeten zo veel mogelijk verspreid worden.”

Beste zorg op beste plek

Voor de VVD is het uitgangspunt dat de patiënt de beste zorg krijgt op de beste plek. ,,We hebben vorige week nog een oproep gedaan voor zulke expertzorg”, vertelt Kamerlid Hayke Veldman. ,,Dan is het niet per se erg als bepaalde ziekenhuizen niet voldoen aan de norm voor het aantal te verrichten behandelingen. Zolang patiënten maar naar genoeg plekken kunnen worden doorverwezen waar operaties wél volgens de richtlijnen plaatsvinden. Die balans moet op orde zijn.”

Ook 50Plus pleit voor specialistische klinieken. ,,Je wilt als patiënt natuurlijk de beste zorg krijgen", zegt Kamerlid Léonie Sazias. ,,Dat betekent dat je je echt goed moet laten informeren. En dat je voor de beste zorg soms wat verder moet reizen. Een second opinion kan ook zeer nuttig zijn.”

Het CDA vindt het hoog tijd dat topklinische ziekenhuizen duidelijke keuzes maken over specialismen, en de zorginspectie veel scherper toeziet op de naleving van volume-normen. Kamerlid Joba van den Berg: ,,Dat gaat echt te langzaam. Patiënten moeten er op kunnen rekenen dat algemene zorg in de buurt beschikbaar blijft, en complexe ingrepen in de regel door het allerbeste ziekenhuis gedaan worden. Iedereen is erbij gebaat als ziekenhuizen daarin beter samenwerken.”

Onacceptabel