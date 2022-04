Kamer reageert geschokt op beelden uit Boetsja: ‘gruwelijke oorlogsmisdaden van Poetins hand’

Fout van het leenstel­sel is niet meer volledig te herstellen

Vanaf 2023 krijgen studerende jongeren weer recht op een basisbeurs. En zo wordt acht jaar na de invoering van het leenstelsel een fout hersteld die nooit gemaakt had mogen worden. Helaas is die fout niet meer volledig goed te maken, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

25 maart