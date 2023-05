Kamer schaart zich achter verbod op tijdelijke huurcontracten, maar mét uitzonderingen

Na enkele weken ruzie te hebben gemaakt, schaart een meerderheid van de Tweede Kamer zich achter een initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Henk Nijboer (PvdA). Dat wetsvoorstel moet een vast huurcontract weer de norm maken. Sinds 2016 is het makkelijker geworden om tijdelijke huurcontracten aan te bieden en sindsdien heeft die huurvorm een enorme vlucht genomen.

,,Sommige wetten hebben goede bedoelingen, maar werken verkeerd uit’’, zegt Nijboer over die wet. Het was de bedoeling dat er meer huurwoningen op de markt zouden komen. Dat is weliswaar gebeurd, maar niet voorzien was dat ook veel bestaande verhuurders tijdelijke contracten gingen aanbieden. Voordeel van een tijdelijk contract is namelijk dat bij elke nieuwe huurder de huur kan worden verhoogd. Nijboer: ,,Dat was nooit de bedoeling. En het leidde ook tot veel meer onzekerheid bij huurders die niet weten of ze ergens kunnen blijven wonen.’’

Uitzonderingen

De Tweede Kamer steunt nu het voorstel om de situatie weer terug te draaien naar vóór 2016. Maar onder druk van vooral het CDA komen er wel een aantal uitzonderingen. Zo mag een huis tijdelijk worden verhuurd wanneer de verhuurder de woning later wil verhuren aan een van zijn of haar kinderen. Dat moet dan wel vooraf zijn vastgelegd in het huurcontract.

Ook komt er een uitzondering voor mensen die gaan samenwonen of trouwen. Wanneer een van hen bij de ander intrekt, mag het overgebleven huis tijdelijk worden verhuurd. Mocht de relatie geen succes blijken, dan kan de ene partner altijd terug naar zijn oorspronkelijke woning. Ook kan de eigenaar besluiten de huur op te zeggen en de woning te verkopen wanneer de relatie standhoudt. ,,Mensen moeten kunnen proefsamenwonen’’, zegt CDA-Kamerlid Inge van Dijk.

Daarnaast blijven tijdelijke huurcontracten mogelijk voor studenten, voor mensen die met spoed tijdelijke woonruimte nodig hebben (zoals daklozen) of wanneer iemand voor zijn werk tijdelijk elders gaat wonen en zijn woning niet leeg wil laten staan.

Kapot maken

De afgelopen weken liep de ruzie over het wetsvoorstel hoog op. Grinwis en Nijboer beschuldigden regeringspartijen CDA en VVD ervan hun wet ‘kapot’ te willen maken. Ook minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) werd ervan beschuldigd hun voorstel te ondermijnen. Ze dreigden zelfs hun wetsvoorstel in te trekken als er te veel uitzonderingen op zouden komen. Ze accepteren nu dat die er toch komen. Al is er geen meerderheid voor de wens van de VVD om alle verhuurders met slechts één woning uit te zonderen.

De Jonge zegt ook dat vaste contracten weer de norm moeten worden. Wel waarschuwt hij voor het gevaar dat ook dit wetsvoorstel onbedoelde gevolgen kan krijgen. Namelijk dat meer verhuurders straks hun woning of gaan verkopen of leeg laten staan. ,,En dat in een tijd waarin er al een tekort is aan betaalbare huurwoningen.’’ De Tweede Kamer stemt komende dinsdag definitief over de plannen, daarna moet de Eerste Kamer zich er nog over buigen.

