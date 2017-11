Kamer: screening van homoseksuele asielzoeker moet beter

We willen voorkomen dat iemand die homoseksueel is en niet veilig is in z'n thuisland wordt teruggestuurd

Moeilijk

Groothuizen erkent dat het een moeilijke kwestie is om te beoordelen wat de geaardheid of geloofsovertuiging van mensen is. ,,Je wil de mensen die dit misbruiken geen verblijfsvergunning geven, maar we willen ook voorkomen dat iemand die wel homoseksueel is en niet veilig is in z'n thuisland wordt teruggestuurd."