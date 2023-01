Kamer tot op het bot verdeeld over versoepeling medicijnverkoop

De Kamer is tot op het bot verdeeld over het kabinetsplan om de regels voor verkoop van zwaardere medicijnen te versoepelen. Partijen zijn bang voor ongelukken als medicijnen ook in tankstations komen te liggen.

Medicijnen zoals ibuprofen, diclofenac en hooikoortspillen zijn nu uitsluitend verkrijgbaar in apotheken of drogisterijen vanwege hun zwaardere karakter. Uit vrees voor verkeerd gebruik moest er tot nu toe volgens de wet een expert fysiek aanwezig zijn voor advies, waardoor alleen een drogist of apotheker deze kon verkopen.

Als het aan het kabinet ligt, vervalt die eis. In de praktijk wordt die voorlichting al vaak online of telefonisch gedaan, tot in 2020 de Raad van State hier een halt toe riep omdat het juridisch gezien niet zou mogen. Dat wil D66-bewindsman Ernst Kuipers nu ook in de wet regelen. ,,We passen de wet aan de praktijk aan”, aldus Kuipers.

Grote ketens als supermarkten of tankstations hebben al aangegeven na de wetswijziging ook te overwegen medicijnen te gaan verkopen. Albert Heijn deed dat bijvoorbeeld al totdat deze teruggefloten werd in 2020. Ze kunnen dan namelijk één drogist in dienst nemen die voor alle winkels digitaal advies kan geven, en zo wordt het rendabel om deze medicijnen te verkopen. Ook online verkoop wordt juridisch gezien mogelijk, zolang er maar iemand is om advies aan te vragen.

Hooikoortspilletje

VVD, D66 en PVV zien wel wat in deze plannen. ,,Als je in het bos wandelt en last hebt van hooikoorts, is het niet meer dan logisch dat je daar dan gewoon een hooikoortspilletje kunt halen”, aldus PVV-Kamerlid Fleur Agema. Daarmee haalt de wetswijziging tot nu toe 75 zetels, net één te weinig om door de Tweede Kamer te komen.

Felle tegenstanders zijn Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Maarten Hijink (SP). Zij zien het verhaal heel anders zien dan Kuipers en hopen een amendement aangenomen te krijgen dat de wetswijziging tegenhoudt. De veiligheid van medicijngebruik komt volgens hen in het geding als er geen goede voorlichting is. Ook daarvoor is veel steun vanuit de hele Kamer; van PvdA tot FvD sluiten zich bij de indieners aan, met in totaal 58 zetels.

Luister ook naar onze politieke podcast Politiek Dichtbij

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De tegenstanders vrezen dat allerlei winkels, van bouwmarkten tot tankstations straks ook de medicijnen willen aanbieden. D66-Kamerlid Rens Raemakers weerlegde dit argument: dat gebeurde ook niet massaal voordat de Raad van State het ministerie terugfloot.

Zwevend zijn nog ChristenUnie, Denk, en het lid Gündogan. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld is er ook nog niet uit: zij spreekt over ‘grote dilemma's’ tussen veiligheid en beschikbaarheid. Ieder van deze partijen kan het verschil maken om een meerderheid te vormen. Komende dinsdag of een week later wordt hierover gestemd.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.