Kamer volgende week alsnog in debat over Klimaatakkoord, mét fractievoorzitters

PvdA-leider Lodewijk Asscher stelde gisteren voor het debat zo snel mogelijk opnieuw in te plannen, liefst volgende week. Daarbij riep hij de fractieleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op ditmaal wel zelf te komen, in plaats van hun fractiespecialisten op klimaatgebied. Klaas Dijkhoff (VVD), Sybrand Buma (CDA), Rob Jetten (D66) en Gert-Jan Segers (CU) beloofden er te zullen zijn.



Buma merkte vanmiddag tijdens de regeling van werkzaamheden wel op dat Asscher voorafgaand aan het debat ook best even had kunnen bellen of te vragen of de fractievoorzitters deel wilden nemen. ,,Ik heb tegenwoordig WhatsApp, maar via een sms'je of mailtje had het ook gekund. Dan vind ik het van mijn kant niet meer dan hoffelijk om dat te doen, ook al zou ik daar zelf niet voor kiezen.’’ Daar sloot Segers zich bij aan. ,,De heer Asscher heeft ook mijn nummer, dus voor de volgende keer: bel even, dan kunnen we het wat sneller regelen.’’