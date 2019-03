Kamer wil einde aan vluchten naar Brussel

Geen aangifte tegen lekkende wethouder Rotterdam

12:40 Voormalig wethouder Adriaan Visser heeft weliswaar een intern document gelekt, maar het blijft onduidelijk of het geclassificeerd is als ‘geheim’ of ‘vertrouwelijk’. Noch is verspreiding ervan schadelijk voor de gemeente. Het college laat weten op basis van dit onderzoek geen reden te zien om aangifte te doen