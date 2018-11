Kamer wil filmen ongelukken aan banden leggen: 'Het is moreel verwerpelijk’

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat filmen en fotograferen bij ongelukken aan banden wordt gelegd. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant. Of het maken van beelden of het delen daarvan bij wet strafbaar moet worden gemaakt, daarover verschillen partijen van mening.

Nu is beelden maken van een zwaar ongeval of bijvoorbeeld een reanimatie niet verboden; het bedienen van de smartphone vanuit een rijdende auto wél. Zo slingerde de politie dit weekend in Etten-Leur 45 automobilisten op de bon die foto's en filmpjes maakten van een ongeluk terwijl ze er over de vluchtstrook langsreden. In Den Haag wond een agent zich vorige week enorm op over een groep omstanders die de reanimatie van een man filmden.

Het Rode Kruis lanceerde deze week een publiekscampagne die oproept tot het stoppen van het maken van dit soort beelden. Als het aan GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg ligt, wordt dat dus ook strafbaar gesteld. Zij dient daartoe morgen een voorstel in. Haar collega Madeleine van Toorenburg (CDA) kondigde in augustus al een initiatiefwetsvoorstel aan met dezelfde strekking.

Menselijke waardigheid

,,Wat er soms gebeurt bij ongelukken kunnen we echt niet meer toestaan”, zegt Buitenweg. ,,Het heeft te maken met menselijke waardigheid. Mensen liggen daar in een benarde situatie of zijn zelfs stervende. Dan is het niet oké om daar puur uit sensatiezucht beelden van te maken. Het is moreel verwerpelijk en moet daarom strafbaar worden gesteld.”

Artikel gaat verder onder de foto

Volledig scherm CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg toonde zich in augustus zeer geschokt toen automobilisten massaal een ernstig ongeluk op de A58 filmden. © BD

Van Toorenburg maakte zich na een ernstig ongeval in augustus al druk om mensen die daarvan massaal beelden maakten en deelden. ,,Genieten van likes ten koste van anderen, dat is niet normaal. Zijn die mensen echt zo wanhopig dat ze het nodig vinden het sterven van anderen te filmen en te publiceren?”

Huftergedrag

Ook andere partijen, waaronder de VVD, PVV, SP en PvdA, ondersteunen de gedachte om paal en perk te stellen aan het ‘huftergedrag’ van de filmende omstanders. Maar een aantal partijen heeft twijfels over de vraag of dat via een aanpassing van het Wetboek van Strafrecht moet gebeuren. ,,Er is al veel strafbaar, waaronder het hinderen van hulpverleners", zegt Lilian Helder (PVV). Zij wacht de voorstellen voor een verbod af.

Foort van Oosten van de VVD heeft ook nog vraagtekens bij aanpassing van de wet. ,,Ik zie liever dat agenten bij een ongeval hulp en ondersteuning bieden dan dat ze bezig zijn met het bekeuren van filmende omstanders. Dat neemt niet weg dat dit hufterig gedrag is dat ik verwerpelijk vind. Daarom heeft de VVD het kabinet gevraagd of we nu genoeg kunnen doen om hier tegen op te treden en de privacy van slachtoffers te beschermen.”