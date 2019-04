Kamer wil geen gratis bus voor overlastgevende asielzoeker

Stel je vraag aan de minister-president!

16:08 Woensdag 24 april is Mark Rutte te gast in De Ochtend Show to go. Aan de hand van vijf thema’s die veel Nederlanders bezighouden, gaan Jörgen Raymann en Anne-Marie Fokkens met de minister-president in gesprek. Daarin zullen zij zich voornamelijk richten op het gebrek aan betaalbare woningen, de zorg, het klimaat, de koopkracht en het afgenomen vertrouwen in de politiek.