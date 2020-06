Kamer wil overplaatsing Nederlandse Singh (75) die al 36 jaar vastzit in VS

Motie over salarisver­ho­ging zorgperso­neel sneuvelt, indiener Asscher te laat

17:40 In de Tweede Kamer is de motie gesneuveld waarin SP en PvdA pleiten voor meer waardering voor zorgpersoneel, inclusief extra loon. De stemming eindigde in 71-73. PvdA-leider Lodewijk Asscher liet zijn stem verloren gaan door een inschattingsfout.