Kamer wil snel debat over 'indringend' vuurwerkrapport

Hoewel er op dit moment geen Kamermeerderheid bestaat voor een landelijk vuurwerkverbod, vindt een aantal partijen wel dat er maatregelen moeten worden genomen. 'Dit stevige rapport verplicht ons tot discussie over onze viering van oud en nieuw', aldus CDA-Kamerlid Chris van Dam op Twitter. 'Ondanks omvangrijke overheidsinzet: blijvend grote onveiligheid. Er moet snel een debat komen met de minister! En vooral: keihard inzetten op bestrijden van zwaar illegaal vuurwerk.'



Ook Arno Rutte (VVD) wijst er via de sociale netwerksite op dat de risico's van vuurwerk met de jaarwisseling groot zijn. 'Serieus mee aan de slag gaan om veiligheid te vergroten. Maar met een vuurwerkverbod wordt wel de meerderheid die van legaal vuurwerk geniet de dupe van de idioten die met vuurwerk terroriseren', voegt hij er aan toe.



GroenLinks wil al lang geen vuurwerk meer. Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren pleit ook voor een verbod. 'Afgerukte vingers, oogletsel, honderden slachtoffers, de helft is jonger dan 18 jaar! Allemaal door vuurwerk. Daar moeten we nu echt mee stoppen', tweet hij. Het Kamerlid heeft een debat aangevraagd over het rapport van de OVV.