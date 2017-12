Kamer wil spitsstroken omvormen tot rijstroken

PvdA-zwartboek: EU-voorzitter Bulgarije is corrupt

18:01 In Bulgarije, dat per 1 januari voor zes maanden Europees voorzitter wordt, tiert de corruptie welig. Wie aan de grens geen briefje van vijf in zijn paspoort stopt, mag rekenen op urenlange controles. Met een beetje pech komt daar nog een ‘desinfectie’ van de auto overheen. Die kost drie euro.